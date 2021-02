Vieme ako správne používať (využívať) sociálne siete?? Naučíme sa to vôbec niekedy??

Nesprávame sa na internete už trošku ako zvery?? Nezdá sa nám, že by sme mohli telefóny odložiť a život začať naozaj žiť??

Milí čitatelia, jediné, na čo chcem poukázať v tomto článku je údiv nad vecami a statusmi, ktoré zdieľame na sociálnych sieťach..a hlavne na Facebooku. Je obdivuhodné a zároveň nepochopiteľné, čo všetko vieme pozdieľať. Nemám na mysli fotky z práce, z grilovačky alebo rodinných jubileí.. ani nenarážam na fotky z dovoleniek (hoci aj 400 fotiek za jednu dovo sa mne osobne zdá trošku prehnané). Nemám na mysli ani intímne fotky alebo fotky detí- to všetko je naša slobodná vôľa a naše rozhodnutie. Mám na mysli nepodložené fakty, články z konšpiračných webov, hoaxy, fotomontáže, dezinformácie a v neposlednom rade urážky na adresu druhých.. Naša komunikácia je nepremyslená, neuvážená a veľakrát nerozmýšľame, na čo dáme lajk, čo predostrieme našim priateľom a vôbec si neoverujeme informácie. Hoci niekto zdieľa totálny blud, nám to vyhovuje- a to buď v politickom názore, v náboženskom presvedčení, či ohľadom lokality bydliska, proste sa pripojíme do diskusií, či zdieľania. Častokrát ani len netušíme, či je status alebo článok pravdivý a neriešime, či tým niekoho urazíme alebo dokonca či niekomu tým neublížime. Vec sa nám proste zdá pravdivá a pre našu povahu zaujímavá a tým vhodná na reagovanie. A hneď sa pripojíme s názorom, hoci sa vlastne vyjadrujeme k totálnej blbosti a vymyslenému klamstvu. Áno, je pravda, že každá minca má dve strany, no netreba zabúdať, že pravda je len jedna!! Internet a sociálne siete nám pomáhajú nielen vo vzdelávaní, či zábave, no častokrát utužujú vzťahy..a to nielen priateľské, ale aj rodinné. Žiaľ, niekedy je až neskutočné, pod čo všetko sa vieme na sociálnych sieťach podpísať a čo všetko podporujeme, hoci veľakrát ani len netušíme aké pozadie sa ukrýva za celým článkom alebo situáciou. Vieme sa dourážať, vynadať si tým najvulgárnejším spôsobom, dovyhrážať sa až na smrť, neodhliadnúc od toho, že to môžu čítať naše deti, rodina, či kadekto na svete. Tvárime sa, že nenesieme zodpovednosť za naše vyjadrenia a že to všetko je anonymné a skryté.

A snáď ani nie je možné, koľko primitívnych reakcií a komentov vieme napísať pod články alebo videá druhých.. Je fakt smutné, k čomu všetkému sa vieme na internete ozvať, čo všetko vieme okomentovať a to bez ohľadu na to, že sa nás na názor vlastne nikto nepýtal. Nejde len o politikov, či celebrity, ide aj o menej známych ľudí a častokrát aj ľudí, ktorých vlastne vôbec nepoznáme. Samozrejme, že hľadať hranicu medzi názorom a urážkou je pre niekoho dosť zložité, ale aby sme sa v 21.storočí správali ako hovädá, je hádam už naozaj veľa. Vlastne sa nás na názor nikto nepýtal a druhým je úúplne ukradnutý, no aj tak sa vyjadríme. Ide len o vyhecovanie a vytváranie nenávisti medzi nami navzájom.

Čo keby sme si všetky naše „tlaky“ ventilovali niekde inde?? Treba si ísť zabehať alebo pomôcť susedovi porýľovať záhradu. A čo keby sme niekedy LEN použili sedliacky rozum a nemali silné reči!? Ak sa nás nikto na nič nepýtal, proste skúsme mať nadhľad a nevenovať toľko pozornosti ľuďom, článkom, fotkám, ktoré sa nás vlastne vôbec netýkajú. Nelajkujme a nepodporujme každú hovadinu, čo nám vyskočí na nete a o ktorej nevieme skoro nič. Alebo si rovno položme otázku, či nemáme ten telefón v ruke už trošku dlho..?! No a tiež nechcem tvrdiť, že máme byť ticho, keď vidíme neprávosť a ani sa nemáme báť ozvať za pravdu.. vtedy je to presne naopak- treba bojovať ako sa dá.. treba povedať ľuďom „kde je sever“ a opovrhovať klamstvom a podrazmi. Prečo?? ..lebo život, máme len jeden.. a ten náš za nás už nikto iný neodžije..