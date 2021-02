Akcie NAKA a neprávosť na sudcoch.. či na ľuďoch??

Dlho sme ticho, no viacerí si určite chceme už zakričať. Prečo sa má obyčajný občan pozerať na tie herecké výkony na tlačovkách plné obhajovania, klamstiev a ukazovania prstom na tých druhých? ..a navyše dlhé roky

Už mám toho dosť aj ja.. Až sa mi žalúdok obracia, keď v týchto časoch čítam a počúvam o tom, aká nespravodlivosť je páchaná na sudcoch, vysokopostavených funkcionároch alebo oligarchoch zatvorených v nedávnych akciách NAKA. Že to všetko je politická objednávka a oni sú uväznení alebo zatknutí neprávom.. To naozaj?? Naozaj si tu ideme hovoriť, že títo ľudia boli len v nesprávny čas na nesprávnom mieste?? Že to si vyšetrovateľ pomýlil dvere?? Že sú naozaj nevinní, obmedzení na slobode bez dôkazov a práve naopak, že im treba poďakovať za dobre odvedenú prácu?? A neustále vyplakávanie, že sa všetko naťahuje, predlžuje a nebodaj všetci zatknutí musia byť vo väzbe.. a aké sú tam neľudské podmienky..niekto si nemohol zavolať, iný zase schudol a je im odopierané hento a tamto.. Toto akože vážne?? A čo si oni myslia, že ich zobrali na nejaký výlet či dovolenku?? Alebo čakali, že to je rehabilitácia a podávať sa budú švédske stoly?? Keby zatvorili mňa, tak by sa ma nikto na nič nepýtal a nikto o mňa ani len nezakopne. A tu si niekto ešte bude určovať aký prokurátor, či vyšetrovateľ alebo aký riaditeľ má byť prítomný pri výsluchu!? Toto už kde sme?? Funkcionári kradnú a rozdeľujú si milióny a keď časť z nich vrátia, tak ich ešte ideme nazývať kajúcnikmi?? Však oni by tie loove nepriniesli, keby sa na to neprišlo!! Normálne nás všetkých oklamali (tu sa mi aj vulgárnejšie slovko hodí) a smejú sa nám do ksichtu.. nám, ktorí sme ich platili a verili im. Verili, že dohliadnu: na postoch polície, aby sme tu mali bezpečnosť; na postoch prokuratúry a súdov, aby boli zabezpečené spravodlivé procesy a rozhodnutia.. Však toto mala byť opora nás občanov v utiekaní sa k spravodlivosti!! Fakt si tu chceme navzájom hovoriť, že všetky tie vily, domy a tehličky sú darmi od prastarých rodičov? Buď sa rýchlo preberieme alebo sa každým rokom budeme čudovať, čo všetko sa tu dá ešte rozkradnúť (a ako vidíme aj dnes, stále je čo). Alebo si aj naďalej ideme hovoriť, že vilu v Cannes, za minimálne 3 mil.eur, si tu naši politici môžu bežne kupovať?? Aby som bol nestranný, vypočítať si to môže každý na seba: ak by som si ja chcel dovoliť takú chatku, musel by som mesačne zarábať minimálne 12-20.000 Eur po dobu 20 rokov. A to by som samozrejme nemohol minúť ani cent na život a mať iné výdavky.. To takýto fajný a aj lepší plat je u nás na ministerských postoch?? A tu nejde len o tohto šuhaja a tento jeden dom- to je množstvo pozemkov, nehnuteľností, majetkov a účtov s takými sumami, že to sa nám veruže ani nesníva. Samozrejme, že tieto veci sa nedajú dokázať len tak.. Hádam sa tu nejdeme presviedčať o tom, že to všetci robia tak, aby to bolo dohľadateľné!?

A tu sa slizkí velikáni oháňajú pojmom Prezumpcia neviny..a z tohto mi je naozaj nevoľno.. Však kopec z tých vecí sa nedá a ani nebude dať dokázať, ale netvárme sa, že sa nedejú.. Kde sa podelo používanie sedliackeho rozumu?? ..a podľa mňa aj pre toto sa dejú akcie NAKA – lebo všetci títo naši „poslušní“ predstavitelia mali krytie na tých najvyšších postoch.. Kto triezvo zmýšľa, nemôže mu vychádzať, aby tu násťroční mali byty za státisíce a manželky papalášov disponovali majetkami ako kráľovná v Anglicku. A čo tí, čo boli kedysi na vysokých postoch a nebodaj sú ešte na slobode?? (napr. ujec Peter)..vyviňujú sa, že nemali také poznatky, že nedisponovali informáciami alebo nemali právomoci a neviem čo všetko. Hmm..niekedy to znie, akoby ani neboli vo vláde v tomto štáte- (tu by sa hodil smajlík podobizne jedného zmenkového šikovníka s prelepenými očami).

Tí, ktorí sme menej naivní a videli sme, kam to ťahá vláda Fica a Pellého, tak sme veľmi dobre tušili, že ujov Kočnerov je u nás viac.. vedeli sme, že sú ľudia, ktorí si vedia veci vybaviť, cez známosti i cez peniaze. Vedeli a videli sme, že slovné spojenie „naši ľudia“ je presný, ba priam výstižný popis toho, čo sa u nás deje.. Vôbec sa nemusíme tváriť, že to tu nebolo.. Okruh vysokopostavených ľudí, ktorí nás svojou poctivosťou mali ako občanov chrániť, sa zužuje natoľko, že sa občas čudujeme, že vôbec ako štát ešte existujeme. Korupcia a rodinkárstvo žije v tejto republike už dlhé roky.. nemusíme si ťahať medové motúziky popod nos, je to tak. Dennodenne sa mnohí z nás stretávajú s takou dávkou nespravodlivosti, až sa to vymyká logike. Je častokrát neuveriteľné, že my, Slováci, si udržíme chladnú hlavu a neuveriteľný nadhľad a nevhupneme do depresií a šialenstva, ktoré naozaj veľakrát končia smutným siahnutím na to najdôležitejšie.

Na jednej strane silné reči o tom, že ak vieme o nejakom trestnom čine, máme ho nahlásiť.. A komu?? Prečo?? Vidíme ako u nás fungovali (a možno aj fungujú) súdy a neraz vidíme tú „spravodlivosť“ všade navôkol. A samozrejme ak žiadne dôkazy nemáme, je to len ohováranie a osočovanie.. Ach, nad týmto sa mi rozum zastavuje.. Ľudia sa boja vyjadriť svoj názor a boja sa poukazovať na neprávosti, o ktorých veruže niekedy majú informácie. Nielen preto, že sú hneď obklopení hejtermi, strachom a nenávisťou, ale častokrát nevidia TO svetlo na konci tunela spravodlivosti v tomto štáte.

A čo nám pomôže?? Ak sa nám nepáči, máme odísť zo Slovenska?? Veruže nie.. Stále tu máme rodinu, priateľov a spomienky, ktoré pre nás, napriek všetkému, znamenajú viac než dosť. A preto si vážme rodinu, ktorej na nás naozaj záleží.. Vážme si priateľov, ktorí nás nepodrazili a neoklamali.. Vážme si chvíľ, kedy máme úsmev na tvári a bojujme za tie, kedy sme vďační za život. A hoci to nie je ani dnešná doba, ani dnešná vláda, na ktorú by sme mali byť pyšní, nezabúdajme, že pravda a spravodlivosť je len jedna..a veruže jamky na lícach tu už boli a mali od nich veeľmi ďaleko.